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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, çiftçilerle bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Malkara İlçesi Ballı Mahallesi'nde çiftçilerin bilgilendirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Çiftçilere merak ettikleri alanlarla ilgili bilgi veren Öcal, hibe destekleri, bakanlık projeleri, Tarım Cebimde uygulaması, suyun önemi ve meteorolojik gelişmeler, hububat ekim alanları, hayvancılıkta suni tohumlama ve sütün önemi konularını anlattı.

Toplantıda, çiftçilerin soruları da cevaplandırıldı.

- Tekirdağ'da avukatlık ruhsatnamesi verildi

Tekirdağ'da avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukat için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre, tören Tekirdağ Adliyesinde gerçekleştirildi, Özcan Eren'e ruhsatnamesi yapılan yemin törenle takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukata başarılar diledi.





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