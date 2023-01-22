TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi çalışanlarının yemek ve yakacak ücretlerinde artış yaptı.
Ergene Belediyesi Personel A.Ş ile Belediye-İş Sendikası arasında devam eden sözleşme kapsamında Ergene Belediyesi Personel A.Ş çalışanlarının yemek ve yakacak yardımlarına artış yaptı.
Başkanlık makamında yapılan ek protokol imza töreninde, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi Personel A.Ş Müdürü Doğan Durmaz, Belediye-İş Sendika Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik ve Ergene Belediyesi Sendika temsilcileri yer aldı.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel törende yaptığı konuşmada, mesai gözetmeksizin emeğini esirgemeden çalışan iş arkadaşlarını enflasyon oranlarına ezdirmemek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini söyledi.
- Ergene Belediyesi 200 ıhlamur ağacı dikti
Ergene Belediyesi, çilek tarlasının etrafına 200 ıhlamur ağacı dikti.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 24 dönümlük arazi üzerine kurulan çilek tarlasının etrafına 200 ıhlamur ağacı dikildiğini söyledi.
Ergene Belediyesinin çilek tarlalarında artık çilek kokusunun yanında ıhlamur kokusunun da olacağını belirten Başkan Yüksel, geçen yıl sadece ilçeden değil Tekirdağ geneli ve İstanbul’dan binlerce vatandaşın çilek tarlasını ziyaret ettiğini belirtti.
Yüksel,''Çilek tarlamızda oluşturulan çilek kafede sabah kahvaltılarını yapan konuklarımız daha sonra dalından çilek yeme keyfini yaşadılar. Diledikleri kadar çilek toplayarak evlerine de götüren vatandaşlarımız yeni sezonda çilek kokusunun yanında ıhlamur kokusuyla da iç içe olacaklar.'' diye konuştu.