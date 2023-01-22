Muratlı Sosyal Dayanışma Merkezi açıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kurulan Sosyal Dayanışma Merkezi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, okuma, yazma ve Kur-an kursları ile faaliyete başlayan merkezde, kursiyerlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda el sanatları, dikiş, nakış, kuaförlük gibi kurslar açılabilecek.

Kursu ziyaret eden Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, merkezin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

İlçede yeni kurslar açılacağını aktaran Uygur, "İlçemizde açılan Sosyal Dayanışma Merkezi vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Kursiyerlere, sağlık çalışanları destekli bilgilendirme, psikolog destekli bilgilendirme, sosyal çalışma uzmanı destekli bilgilendirme, çocuk gelişimci ve eğitmeni destekli bilgilendirme ve adalet meslek elemanı destekli insan hakları konulu seminerler düzenlenecek. Katılımcılara öğle yemeği verilecek, devamlılık durumlarına göre teşvik primi kapsamında ödeme yapılacak."ifadelerini kullandı.









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