Tekirdağ'da asayiş

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede bazı bağ evlerinden hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipleri yaptıkları teknik takip sonunda şüpheli S.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

- Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önerler Mahallesindeki bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisini aldı.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K. ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.