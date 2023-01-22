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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da kadın cinayetleri kınandı

AA

Tekirdağ'da kadın cinayetleri kınandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde üç gün önce eski eşi tarafından öldürülen Ayşenur Akkurt ve kadın cinayetleri kınandı.

Şarköy Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Seval Kaçar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kadının kadına olan desteğini göstermek adına bir araya geldiklerini söyledi.

Kadınlara fiziksel ve psikolojik şiddete sessiz kalmamaları çağrısında bulunan Kaçar, "Ayşenur kız çocukları yetiştiren pırıl pırıl bir anneydi ama kocası onu katledene kadar. Kadınlara çağrı yapıyorum, fiziksel yada psikolojik şiddete karşı sessiz kalmayın. Telefonlarınıza muhakkak KADES uygulamasını indirin. Haklı mücadelemizin sonuna kadar gideceğiz. Kadınlar, kendi değerlerini mutlaka bilmeli. Annelere sesleniyorum, başka Ayşenur'lar ölmesin diye bencil değil, merhametli çocuklar yetiştirin."diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplanan grup ellerinde yazılı dövizlerle slogan attı.

Basın açıklamasına, Tekirdag Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, Tekirdağ Kadın Dayanışma Platformu, Çorlu Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Başkanı Hülya Perinçek, 29 Ekim Kadınları Derneği Seval Eşer, Keşan Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kalfalı, Malkara Üreten Kadın Kooperatifi üyeleri, Camikebir Mahallesi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Gelibolu Öncü Üreten Kadın Kooperatifi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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