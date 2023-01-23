Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fikret Celep idaresindeki 59 YT 895 plakalı otomobil, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, B.B'nin kullandığı 59 TJ 494 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Fikret Celep, B.B ve beraberindeki Demet B. ile Öykü B. yaralandı.

Sağlık ekiplerce ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fikret Celep, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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