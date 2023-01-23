İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sabah namazında vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ genelindeki camilerde sabah namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Müftüsü Mustafa Soykök, İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini aktaran Soykök, şunları kaydetti:



"Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerlerimize olsun. Bugün gönlümüz kırık, Kur'an-ı Kerim'imize hakaret edilmesi bir Müslümanın kabul edebileceği bir şey değildir. Biz Müslümanlar, kimsenin mukaddesatına bırakın hakaret etmeyi kötü bir söz bile konuşmayız. Biz bu oyunu tarih boyunca hep gördük ve yine göreceğiz. Müslümanlar olarak bütün farklılıkları bir kenara bırakıp tek vücut olacağız. Biz bu ruhu taşıyan bir milletin evlatlarıyız. Biz sağlam durduğumuz sürece, Kur'an-ı Kerim-i gönüllerimizde tuttuğumuz sürece bizi asla yıkamayacaklar."









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