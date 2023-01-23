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TEKİRDAĞ (AA) - İlim Yayma Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Kurtuluş Ay ve Nazmi Şahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu, Ay ve Şahin yeniden rektör olarak seçilen Mümin Şahin'e başarı dileklerini iletti.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'dan ziyaret

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Öcal, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak seçilen Tevfik Yamanoğlu'nu ziyaret etti, görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, tarıma dayalı sanayi ve kırsal kalkınma yatırımları görüşüldü.





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