GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Erkan Yılmaz idaresindeki 59 M 0016 plakalı minibüs, Tekirdağ-Malkara kara yolu Nusratlı mevkisi yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüste sıkışan sürücü Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Polis, kazanın ardından kaza yerinden kaçtığı iddia edilen tır sürücüsünü yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, tır sürücüsünün eldiven takıp, aracının hasar gören parçalarını söktüğünü ve daha sonra kaçtığını belirledi.

Sürücü Ç.Y, Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.