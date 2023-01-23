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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesindeki bir fabrikada incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, 3 bin 500 metrekare çalışma sahasına sahip, makine imalatı, sac kesim, kaynak ve boya üzerine faaliyet gösteren işletmeyi gezdi, firma sahibi Cengiz Kesir ile görüştü.

Firmanın üretimi ve genel durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Yıldırım, burada çalışanlarla sohbet etti.

Ziyarete Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin de katıldı.

- Belediye Başkanı Yüksel, devam eden çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede Fen İşleri Müdürlüğünce sürdürülen çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Çınarlı Mahallesi'nde devam eden cadde ve meydan düzenleme çalışmalarını inceledi, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, mahallede başlatılan çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek, "Çınarlı Mahallemizde gerçekleştireceğimiz çalışmalar son derece önemli ve bizzat takip ediyorum. " ifadelerini kullandı.













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