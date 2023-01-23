Tekirdağ'da üst aramasında ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi Atatürk Parkı'nda bulunan şüphelilerin uyuşturucu kullandıklarını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yaptıkları aramada, 8 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca mermisi ele geçirdi.

Şüpheliler, S.B., T.Y., K.A. ve M.E.B gözaltına alındı.









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