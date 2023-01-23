Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şeyh Sinan Mahallesi'nde D.D. idaresindeki 59 AFY 361 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ş.Ş'nin kullandığı 22 EK 699 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü D.D. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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