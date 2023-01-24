Ergene'de barakada çıkan yangın söndürüldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık Mahallesi'ndeki bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





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