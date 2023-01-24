Tekirdağ NKÜ öğrencileri çikolata yarışmasında ödül kazandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy Meslek Yüksekokulu öğrencileri "4. Chocolate Cup" yarışmasında ödül kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da, Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen "4. Chocolate Cup" yarışmasına ulusal ve uluslararası şefler, aşçılar, tedarikçiler, gastronomi öğrencileri, akademisyenler, gurmeler, meslek yazarları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Yarışmada üniversiteyi temsilen Şarköy Meslek Yüksekokulu öğrencileri Ali Servet Yılmaz, Betül Cengiz, Muhammed Duru ve Sezer Koç yer aldı.

Yarışmada "çikolatalı moose" kategorisinde yarışan Sezer Koç bronz, "display butik pasta" kategorisinde Ali Servet Yılmaz gümüş, yılın en iyi üniversitesi canlı ekip kategorisinde yarışan öğrenciler Yılmaz, Cengiz ve Duru da altın madalya alarak, üçüncülük kupasını kazandı.









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