Büyükelçi Yörük, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım tarafından karşılanan Yörük, "Şeref Defteri"ni imzaladı.

Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciğine atanan Büyükelçi Yörük'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Yıldırım, Büyükelçi Yörük'e kent hakkında bilgi verdi.

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