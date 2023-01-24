Konservatuvarda gördüğü müzik aletlerinin minyatürlerini yapıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 40 yıldır marangozluk yapan 55 yaşındaki Sedat Dursun, belediye konservatuvarında eğitim aldığı sırada tanıştığı bazı müzik aletlerinin minyatürünü üretiyor.

Küçük yaşlarda babasının yanında marangozluğa başlayan Dursun, ilerleyen yıllarda unutulmaya yüz tutmuş ahşap işlemeciliğine de merak saldı.

Dursun, Eski Sanayi Sitesi'nde 80 metrekarelik atölyesinde marangozluk işlerinin yanı sıra artık malzemelerden ahşap ürünler yaptı.

Aynı zamanda Süleymanpaşa Belediyesince açılan konservatuvarda 5 yıl müzik eğitimi gören Dursun, burada gördüğü keman, ud, saz ve kemençe gibi aletlerin de minyatürünü üretti.

Dursun, yaptığı minyatürleri sosyal medya hesaplarından satışa sunuyor.

- "Klasik kemençe ile başladım, kabak kemani ile devam ettim"

Dursun, AA muhabirine, atölyesinde müzik aletlerinin minyatürünün yanı sıra çeşitli hayvan figürleri, savaş araçları ve koltuk takımlarının minyatürlerini de yaptığını anlattı.

Mesleğinde yaratıcılığı çok önemsediğini vurgulayan Dursun, "Mobilya işini herkes yapabiliyor. Ahşap işlemeciliği daha çok yaratıcılık ve özveri isteyen bir iş. Ağaç torna makinesini özel işlerimde kullanmak için aldım. Gece gündüz fark etmiyor. Elimin altında tezgahımın olması bana bu fikirlerimi gerçekleştirme fırsatı sunuyor." dedi.

Dursun, konservatuvara bir tanıdığı aracılığıyla başladığını belirterek, "Bir sene burada misafir oldum. Daha sonra 4 sene öğrenci olarak keman eğitimi aldım. Minyatür çalışmasına konservatuvardan sonra daha çok merakım oldu. Önce klasik kemençe ile başladım. Sırasıyla kabak kemane ve el yapımı keman ile devam ettim. Bunları tamamen doğaçlama yaptım. Konservatuvarda müzik aletleriyle tanışmam büyük avantaj oldu." diye konuştu.

Dursun, atölyesinde Tekirdağ'ın coğrafi işaretli Karacakılavuz el dokumalarının tezgahını ve bunların minyatürlerini de yaptığını dile getirdi.

Şimdiye kadar 35 dokuma tezgahı yaptığını belirten Dursun, "Bunun fabrikada üretilmesine imkan yok. Tezgahın teknik bakımdan üstün bir özelliğe sahip olmasını sağlıyorum." dedi.











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