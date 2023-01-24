Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tayfun K. idaresindeki 59 UE 207 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nde, Filiz K'nin kullandığı 59 RK 346 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





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