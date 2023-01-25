Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 26 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.





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