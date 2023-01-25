Tekirdağ Valisi Yıldırım Halk Günü Toplantısı'na katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Halk Günü Toplantısı, Vali Yıldırım'ın başkanlığında Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yıldırım, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini belirtti.

Yıldırım, vatandaşların şikayet ve taleplerini ilgili kurum amirleriyle değerlendirdi.

Toplantıya, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de katıldı.





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