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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Kumbağ Mahallesi'nde meydan düzenlenmesi, inşaatı süren ek derslik binası, su ürünleri satış noktası çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Yüksel, mahallede başlayan çalışmaları kısa sürede bitirmek istediklerini belirtti.

Çalışmaların titizlikle devam ettiğini aktaran Yüksel, "Kumbağ Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı takip ettik. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız ile sohbet etme fırsatı yakaladık. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallemiz modern ve güzel görünüme kavuşacak." ifadelerini kullandı.

İncelemelere, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Meclis Üyesi Muhammet Karaman da katıldı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, Dekan yardımcıları Doç. Dr. Vezir Harman ve Dr. Öğretim Üyesi Hızır Yağcı, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu, Keskin, Harman ve Yağcı yeniden rektör olarak seçilen Mümin Şahin'e başarı dileklerini iletti.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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