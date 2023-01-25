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Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

AA

Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.F'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 52 uyuşturucu hap, 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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