Tekirdağ'da "kış okulları" başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen kış okulları Tekirdağ'da başladı.
Bilim Sanat Merkezi'nde ilkokuldan ortaöğretim düzeyine kadar tüm öğrenciler için açılan kurslarda birçok alanda atölye çalışmaları yapılıyor.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Nair, kış okulları uygulaması kapsamında eğitim öğretime devam eden Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ederek öğrenciler ile buluştu.
Nair, yapılan çalışmalarla ilgili öğretmenlerden bilgi alarak, öğrencilerle bir süre sohbet etti
Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Nair, geleceğin teminatı olan çocukların düşünen, keşfeden, inşa eden bireyler olarak yetişmeleri için herkesin sahada olduğunu kaydetti.