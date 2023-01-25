Tekirdağ'da "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" faaliyetleri devam ediyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince düzenlenen kuaförlük kursuna katılan gençler ve futbol kursuna katılan çocuklar piknikte bir araya geldi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamındaki proje faaliyetleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Proje kapsamında verilen kuaförlük kursuna katılanlar ile futbol kursuna katılan öğrencileri ödüllendirmek ve motive etmek amacıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde piknik düzenlendi.

Piknik alanında polis abi ve ablaları ile müzik eşliğinde dans eden, oyunlar oynayan öğrenciler doyasıya eğlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özkan Kara da çocuklarla bir süre sohbet edip, top oynadı.

Etkinliğin sonunda çocuklara ve gençlere çeşitli hediyeler verildi.









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