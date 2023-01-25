Çorlu'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada 12,20 gram esrar, 52 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, dolu fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi.

Şüpheli S.F. gözaltına alındı.





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