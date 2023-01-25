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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçedeki parklarda yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen parkların, çalınan malzemeler sebebiyle büyük maddi zarara uğradığını bildirdi.

İlçe genelinde bulunan parklardaki hırsızlıkların büyük bir kısmında, elektrik kablolarının aydınlatmalardan söküldüğünü ifade eden Sarıkurt, artan hırsızlık olayları sebebiyle herkesin büyük rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

Son zamanlarda hırsızlık olaylarının çocuk parklarında olduğunu aktaran Sarıkurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Parklarımızdan çalınan malzemeler sebebiyle büyük miktarda maddi zarar oluştu. Şehrimize farklı hizmetler için kullanılacak bütçe ne yazık ki çalınan malzemelerin yeniden temin edilmesi için ayrılacak. Bizler kentimize hizmet için çalışıyorken birileri de bu kente verilen emeği çalmanın, yok etmenin, zarar vermenin peşinde. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, hırsızlık olaylarını gördükleri anda ihbarda bulunsunlar. Çorlulu vatandaşların vergileriyle inşa edilen parklara yani kamu malına kimsenin zarar vermeye hakkı yok. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Suçluların bir an evvel tespit edilmesi en büyük temennimiz.''

- Ergene'de mahalle muhtarlıklarında tadilat yapılıyor

Ergene Belediyesi, Paşaköy Mahalle Muhtarlık binasını elden geçirdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Paşaköy Mahalle Muhtarlığı binasının dış kısmında boya badana çalışmaları yaparak muhtarlık binasını yenilediklerini söyledi.

İlçe genelindeki muhtarlık binalarını onarımdan geçirdiklerini ifade eden Yüksel, çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Eğitim, sağlık ve ibadethanelerin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerin mahallelerimizde ki en temel taşı olan mahalle muhtarlıklarımızın halkımıza daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan boya badana çalışmaları ile muhtarlık binalarımız yeni bir görünüm kazanıyor. Mahalle muhtarlıklarımızdan gelen talepler üzerine ilçe genelinde bulunan diğer mahalle muhtarlıklarımızda tadilat çalışmalarımız devam edecektir."

- Regaip Kandili

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel, mesajında, İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belitti.

Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç ayların, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimi olduğunu ifade eden Yüksel, bu faziletli gün ve geceleri fırsata çevirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Yüksel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı mübarek Regaip Kandili'nde Rabbimizden af ve bağışlama dilerken gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Anne ve babamıza yakın çevremize her zaman ki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Başta Ergenemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeyi unutmayalım. Bu duygularla, bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutluyorum."





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