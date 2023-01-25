Tekirdağ'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.



Sinan A. idaresindeki 39 NU 802 plakalı kamyonet, Vakıflar Mahallesi Saray Kavşağı'nda, Sabri K'nin kullandığı 34 DC 2437 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada Sabri K. ile aynı araçta bulunan Şükrünaz V, Özcan Y. ve oğlu Tanju Y. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.