Tekirdağlı balıkçılar "istavrit" umuduyla denize açıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağlı balıkçılar istavrit umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı.

Teknelerinin ve ağlarının bakımlarını tamamlayan balıkçılar, Marmara'ya ağ atıp nasiplerini arayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların hava şartları el verdiği sürece avcılığa devam ettiğini söyledi.

Palamut bolluğuyla başlayan sezonun yeni yılda daha durgun geçtiğini belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:



"Zaman zaman etkili lodos nedeniyle balıkçılar bu ay çok fazla paydos etmek zorunda kaldı. Büyük gırgır tekneleri avlanmaya devam ediyor. İstavrit umuduyla balıkçılar denize açılıyor. İnşallah güzel bir avcılık olur da arkadaşlarımız kıyıya bol balıkla döner. İstavritin yanında hamsi de ağlara takılıyor. Şu sıralar diğer çeşitler az da olsa var. Havaların soğumasıyla balığın artmasını ümit ediyoruz."

Denize açılan balıkçılardan Kamil Dağ da her zaman nasip kısmet diyerek ava çıktıklarını ifade etti.

Dağ, yeni yılda balık az olsa da limana boş dönmediklerini vurgulayarak, "Bundan sonra büyük balıklar olmaz. Daha çok istavrit, hamsi, çinekop olur. Bu sıralar çinekop oluyor ama az miktarda. İstavrit ve hamsi daha fazla görünüyor. Biz de bol miktarda balıkla kıyıya dönmek umuduyla açılıyoruz. İnşallah bereketli bir avcılık olur." diye konuştu.









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