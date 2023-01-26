Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, bereket ve maneviyat mevsimi olarak nitelendirilen mübarek üç aylara girildiğini belirtti.

Allah'ın rahmetinin insanların üzerine manevi bir sağanak gibi yağdığı, lütuf ve kereminin insanları kuşattığı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk muştusu Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzurunun yaşandığını aktaran Yıldırım, şunlar kaydetti:

"Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği üç aylar; manevi coşkunun, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yapılan duaların kabul edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir.

Mübarek ayları ve Regaip Kandili'ni fırsat bilerek yaradana, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, kandillerimizin özüne yakışır şekilde, vicdan muhasebesi yaparak kendimizi sorgulamalı, yanlış ve kusurlarımızdan dönme konusunda çaba sarf edip, küslük ve dargınlıklara son vererek, bu anlamlı günün, barışa, dostluğa, kardeşliğe vesile olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Bu vesileyle vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin tüm insanlığa yayılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

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