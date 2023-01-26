Süleymanpaşa'da "Yarıyıl Şenliği" başladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bir hafta sürecek "Yarıyıl Şenliği" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlik kapsamında, ebru, resim, kitap ayracı yapımı, akıl ve zeka oyunları, müzik, ritim, 3 boyutlu kalem, lego atölyeleri gibi çok sayıda aktivitenin yanı sıra 6 farklı çocuk tiyatrosu da çocuklarla bulaşacak.

Çocuk atölyeleri her gün 11.00-16.00 saatleri arasında, tiyatro gösterileri ise 13.00-15.00 olmak üzere iki seans şeklinde gerçekleşiyor.

Çocuklar, etkinliklerin tamamından ücretsiz olarak ve herhangi bir kayıt işlemi ya da bilet temini gerekmeden yararlanabiliyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de tatil sevincini yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Yüksel, öğrencilerle birlikte "Benekli Kelebek" çocuk tiyatrosunu izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel, çocukların tatillerini eğlenceli ve bilgilendirici etkinliklerle değerlendirmeleri için program düzenlediklerini belirtti.





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