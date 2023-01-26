Tekirdağ Valisi Yıldırım, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamlığı'ndaki yeni yerine taşınan İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.
Vali Yıldırım, yenilenen ve yeni yerine taşınan İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü gezerek, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Aydoğan Tulgar'la bir süre görüştü.
Tulgar, müdürlük hakkında Yıldırım'a bilgi verdi.
Ardından Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamlığı'nda kurulan, velayet altındaki çocukların teslim işlemlerinin yapılacağı Çocuk Görüşme Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Yıldırım, Çocuk Görüşme Merkezi'ni gezerek Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler'den bilgi aldı.
Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de eşlik etti.