Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Konyaaltı Belediyespor maçında galibiyete odaklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Konyaaltı Belediyespor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Takımın koordinatörü Fuat İrkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta takımın çok güzel bir maç çıkardığını ancak son saniyede mağlup olduklarını söyledi.

Takımın, ligin ikinci yarısında daha etkili bir oyun oynadığını belirten İrkin, "Ligin ikinci yarısına güzel başladık ancak üst üste zorlu rakipler, fikstür dezavantajımız, maalesef bizi olumsuz etkiledi. Galibiyetle başladık ama ardından 2 mağlubiyet aldık. Hafta sonu Konyaaltı maçımız var. Zor maç ama sporcularımızın ellerinden geleni yapacağından şüphemiz yok. Orada galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Devre arasında 2 transferimiz oldu. Onların da takıma güzel katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İrkin, sezonu ilk beşte bitirmek istediklerini vurgulayarak, "Başkanımız Mülahim Kuru, Tekirdağ'da hentbol için çok güzel bir yapılanma oluşturdu. A takıma olduğu kadar altyapı oluşumuna da büyük önem ve destek veriyor. 2004-2011 arası doğumlu 45 lisanslı sporcumuz var ve 17 kişilik bir ekip onların başında çalışıyor. Gelecek sezonlarda altyapıdan gelecek genç sporcuların da Süper Lig'de mücadele eden A takımımızın forma giymesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Mehtap Tezkorkmaz da takıma ikinci yarı katıldığını aktararak, "Takımımız 2 haftadır çok güzel mücadele ediyor. Geçen hafta galibiyetle ayrılacağımız maçta maalesef son saniyelerde kaybettik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konyaaltı maçını kazanıp yolumuza üst sıralarda devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Oyunculardan Sevgi Kalyoncuoğlu ise Konyaaltı maçından galip ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Kalyoncuoğlu, maça çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Maçtan galibiyetle ayrılıp 2 puanla evimize dönmek istiyoruz. Son maçımızda çok güzel bir mücadele verdik ama son saniyede rakibimiz bir sayıyla maçı kazandı. Çok üzüldük ama toparlanıp önümüzdeki maçlara odaklanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.