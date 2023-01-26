Kışın hastalıklardan korunmak için tavsiyeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışın hastalıklardan korunmak için tavsiyeler

AA

Kışın hastalıklardan korunmak için tavsiyeler

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, iyi beslenmenin, bol sıvı tüketmenin, istirahat etmenin ve en az 7 saat uyumanın bağışıklık sistemini kuvvetlendireceğini söyledi.

Varol, AA muhabirine, kasım ayından itibaren ciddi oranda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları görülmeye başlandığını belirtti.

Kovid-19 salgını sonrası tedbirlere daha az uyulmasının gribin yayılmasında etkili olduğunu anlatan Varol, "Önce bir öğrenciden yanındaki sıra arkadaşlarına, oradan bütün sınıfa, öğretmenlere, ailelere derken kasım ayından itibaren ciddi oranda solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşılaşıyoruz. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarına çok açığız. Salgın sürecinde biraz daha korunaklıydık. Şimdi bu perde de kalkınca virüslere daha açık hale geldik." dedi.

Varol, öğrencilerin yarıyıl tatiline girdiğini, bunun da hastalıkların yayılmasını azaltacağını dile getirdi.

İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde etkisi olduğunu aktaran Varol, şöyle devam etti:

"Kışı kış gibi yaşamıyoruz. Etkili soğuklar olmadı. Bu durum virüsün bulaşmasını, ortamda bulunma süresini ve miktarını da değiştirebiliyor. Bunlar söz konusu olunca önce kendimizi koruyacağız. Ardından aşı gibi koruyucu bir önlem var. Bunun dışında da toplu yaşanılan yerlerde ya da toplu etkinliklerin olduğu yerlerde havalandırmalara, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Hasta olduysak atlatmak için sağlıklı gıdalar tüketmeye, bol su içmeye özen göstermeliyiz. Su en iyi çözücü, iyi balgam söktürücü, rahatlatıcı, iyileşmede önemli bir faktör. O yüzden hasta olunca daha fazla su tüketmeliyiz."

Varol, bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı bir çevrede yaşanması gerektiğini dile getirdi.

Bazı mevsimsel dönemlerde virüslerin çok daha yoğun görüldüğüne işaret eden Varol, şunları kaydetti:

"Bu noktada iyi beslenmek, sıvı tüketimi, istirahat ve uyku saatine özen göstermek ve en az 7 saat uyumak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa o kadar sağlıklı oluyoruz. Dışarı çıktığımızda hava soğuksa hemen hasta olmuyoruz ortamda eğer mikroorganizma varsa hasta oluyoruz. Soğuk hava belki vücut direncimizi düşürebilir ama bizi hasta etmez. Bağışıklık sistemimiz ne kadar iyi olursa ortamdaki virüs ve bakterilere karşı vücudumuz daha kolay yanıt verir."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Konyaaltı Belediyespor maçında galibiyete odaklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Konyaaltı ...
Tekirdağ Valisi Yıldırım, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım, İl Nüfus ve Vatandaşlık ...
Süleymanpaşa'da "Yarıyıl Şenliği" başladı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa'da "Yarıyıl Şenliği" başladı
Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı
Tekirdağlı balıkçılar "istavrit" umuduyla denize açıldı
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar "istavrit" umuduyla denize ...
Tekirdağ'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Çorlu'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorlu'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Tekirdağ'da hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı 
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 4 ...
Tekirdağ'da "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" faaliyetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek ...
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Yazır Barajı'nın su seviyesi düştü
YEREL HABERLER Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Yazır ...
Tekirdağ'da "kış okulları" başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "kış okulları" başladı
Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Valisi Yıldırım Halk Günü Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım Halk Günü Toplantısı'na ...
Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ...
Tekirdağlı balıkçılar avın bollaşması için havanın ve deniz suyunun soğumasını bekliyor
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar avın bollaşması için havanın ve ...
Konservatuvarda gördüğü müzik aletlerinin minyatürlerini yapıyor
YEREL HABERLER Konservatuvarda gördüğü müzik aletlerinin ...
Büyükelçi Yörük, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Büyükelçi Yörük, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti
Tekirdağ NKÜ öğrencileri çikolata yarışmasında ödül kazandı
YEREL HABERLER Tekirdağ NKÜ öğrencileri çikolata yarışmasında ödül ...
Tekirdağ'da 585 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 585 gram esrar ele geçirilen otomobildeki ...
Ergene'de barakada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Ergene'de barakada çıkan yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.