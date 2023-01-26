Şarköy'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



İstiklal Mahallesi'nde 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada O.E. ve H.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.













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