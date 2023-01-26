Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın öğleden sonra etkisini artırarak sert estiğini, hava sakinleşene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.