Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde ve bazı araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 32 gram eroin ve 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.B, B.C.S, Y.G, T. Y. ve S.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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