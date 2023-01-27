Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 740 uyuşturucu hap, 15 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 500 lira ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler V.T, G.T ve K.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.