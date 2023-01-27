Çorlu'da devrilen otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.



Nusratiye Mahallesi'nde Y.G'nin (15) kullandığı 59 RK 843 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, sürücü hakkında işlem başlattı.













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