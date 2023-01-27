Tekirdağ'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa Otogarı yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki 3 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü B.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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