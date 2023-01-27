Tekirdağ'da "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" gerçekleştirildi.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Kolluk Gözetimi Komisyonu tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıların 13'üncüsünün Tekirdağ'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Kolluk Gözetimi Komisyonu'nun 2019 yılından beri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Akın, şöyle devam etti:

"Komisyonun kurulmasıyla amaçlanan ülke genelinde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin işlediği iddia edilen suç eylem veya tutumları hakkındaki ihbar ve şikayetleri merkezi bir sistemde kayıt altına almaktır. Bu konuda idari mercilerce yapılan soruşturmaların hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak, bütün bu süreçleri bir mekanizma vasıtasıyla izleyebilmektir. Komisyon bakanlık bünyesinde bağımsız ve sürekli bir kurul olarak oluşturulmuştur."

Akın, Türkiye genelinde 1007 kolluk ihbar ve şikayet bürosu oluşturulduğunu, bu bürolarda 2 bin 758 personelin görevlendirildiğini ifade etti.

Komisyonun faaliyetlerine başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 3 yıl içerisinde her ay toplantı yapılarak kolluk şikayet sistemi ile ilgili değerlendirmeler yapıldığını anlatan Akın, "Bu programla kolluk gözetim ile ilgili toplumsal farkındalığı yükseltmeyi görevli personele rehberlik etmeyi konu ile ilgili mesleki bilgi ve becerileri paylaşmayı uygulamada birliktelik sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden oluşan kolluk personeli olarak tanımlanan görevlilere, diğer kamu görevlilerinden farklı olarak kişi hak ve özgürlüklerine müdahale niteliği taşıyan durdurma, yakalama, arama, iletişimin izlenmesi gibi özel yetkiler verildiğini dile getirdi.

Yıldırım, insan haklarının ve özgürlüklerin korunması ve demokratik hakların geliştirilmesi için bu alanlara müdahale yetkisi bulunan kolluk güçlerinin kontrolü ve denetiminin önem arz ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Kolluk güçlerinin kontrolü ve denetimlerinin özenle takibinin yapılabilmesi amacıyla demokratik ve şeffaf yönetimin bir gereği olarak, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı, idari merciler tarafından yapılan veya yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezi bir ortamda kayıt altına alınması, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla yeni bir sistem oluşturulmuştur."

Toplantıya, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ile emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personeli katıldı.













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