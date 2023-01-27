Tekirdağ'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.



Servis bakımından çıkan bir otomobilin motor kısmında, Hatip Mahallesi Tekirdağ yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını yolun kenarına çeken sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle, otomobil kullanılamaz hale geldi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.