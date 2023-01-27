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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA

Tekirdağ'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Servis bakımından çıkan bir otomobilin motor kısmında, Hatip Mahallesi Tekirdağ yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını yolun kenarına çeken sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle, otomobil kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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