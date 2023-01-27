Tekirdağ'da tırın üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırın üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kızılpınar Mahallesi'nde kavşaktan dönmek isteyen Y.B'nin kullandığı 34 DSJ 220 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen E.D. idaresindeki 27 AHF 441 plakalı tırın önüne yanaştı.

Yeşil ışık yanınca ilerlemeye başlayan tır, önünde yeni hareket eden motosikletin üzerinden geçti.

Kazayı fark eden tır sürücüsü aracını durdurarak, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce tırın altından çıkarılan ve motosikletli kurye olduğu öğrenilen Y.B. hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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