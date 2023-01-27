Tekirdağ'da otomobil ve evlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde bir otomobil ve evde 271 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kazım Dirik Turan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri park halindeki bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 254 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sahibi M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi üzerine E.K'nin de evinde uyuşturucu bulunduğu öğrenildi.

E.K'nin evinde yapılan aramada 17 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.













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