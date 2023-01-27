Tekirdağ'da poyraz etkisini sürdürüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.

Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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