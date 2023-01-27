Tekirdağ'da silahlı yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Mayalamak için başka yoğurda ihtiyaç duyulurken tarihteki ilk yoğurt nasıl yapıldı?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları belirlenen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde yaşanan silahlı yaralama olayının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ü.Ç'yi silahla yaraladıkları iddia edilen V.K. ve F.K'yi saklandıkları bir apartmanın bodrum katında yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.K.adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.