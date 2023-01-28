Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlar arandı.
Aramalarda 54 gram eroin, 11 uyuşturucu hap, 16 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla H.P, S.P, A.B, E.Ç, R.K, H.F, R.A, S.K, M.S, T.Ö, A.G. ve C.Ü. gözaltına alındı.