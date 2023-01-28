Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlar arandı.

Aramalarda 54 gram eroin, 11 uyuşturucu hap, 16 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla H.P, S.P, A.B, E.Ç, R.K, H.F, R.A, S.K, M.S, T.Ö, A.G. ve C.Ü. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.