Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

- Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, durumundan şüphelenip durdurdukları Y.E.K'yı durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 23 gram esrar ve 42 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.











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