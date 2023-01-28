Tekirdağ'da 76 bin makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 76 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde E.T.A. ve A.U'nun evinde arama yaptı.

Aramada 76 bin makaron, 122 kilogram tütün, 4 kompresör ve 4 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T.A. ve A.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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