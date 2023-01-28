Tekirdağ'da tarlaya devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonun tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.M.T'nin kullandığı 34 EFN 315 plakalı kamyon, Ballıhoca Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü araçtan çıkarttı.

Yaralı sürücü ve kamyonda bulunan S.H. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi kaldırıldı.

























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