Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ile tanker, bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkili olması bekleniyor.





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