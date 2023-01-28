Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçilrdi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaça içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 5 litre etil alkol, 3 damacana viski, 4 damacana rakı ve çok sayıda şişelere doldurulmuş kaçak içki ele geçirdi.

Şüpheli AA, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





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